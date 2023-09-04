Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 16:49 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 16:49

JTI sigara fiyatları, zamlı eylül 2023 JTI sigara fiyat listesi

Son dakika... JTI sigara fiyatları, zamlı eylül 2023 JTI sigara fiyat listesi Philip Morris grubundaki sigaralara bugünden itibaren 5 TL zam gelmesinin ardından JTI grubuna da aynı zam uygulandı. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak

JTI sigara fiyatları, zamlı eylül 2023 JTI sigara fiyat listesi
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Bugün Philip Morris grubuna gelen 5 TL'lik zammın ardından bir fiyat artışı da JTI grubunda meydana geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımında yarından itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubu sigara markalarına 5 TL zam geldiğini duyurdu. 
JTI SİGARA FİYATLARI, ZAMLI EYLÜL 2023 JTI SİGARA FİYAT LİSTESİ

Gelen zamlardan sonra gruptaki paket sigara fiyatları şöyle:

Winston Slender - 48 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue - 48 TL

Winston - 49 TL

Winston Slims - 50 TL

Winston Xsence - 51 TL

Camel Slender - 46 TL

Camel Deep Blue - 46 TL

Camel Black & White - 47 TL

Camel Yellow & Brown - 48 TL

Monte Carlo - 46 TL

Monte Carlo Slender - 46 TL

LD - 46 TL

LD Slims - 46 TL

Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TL

ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2023

Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…

Marlboro, Parliament, Kent, Muratti, Winston, Rothmans Ne Kadar, Kaç Tl Oldu?

4 Eylül Pazartesi Günü Gelen Sigaraya Zam Sonrası Zamlı Güncel Sigara Fiyatları Şu Şekildedir;

Marlboro Edge: 49 Tl


Marlboroedge Blue/Sky: 49 Tl

Marlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 Tl

Marlboro Red/Touch: 51 Tl

Parliament Aqua Blue Slm: 53 Tl

Parliament 52 Tl

Parliament Midnight Blu: 51 Tl

Muratti: 49 Tl

Muratti Blu: 48 Tl

Lark: 48 Tl

Chestrfield: 47 Tl

Lm: 47 Tl

Marlboro Rll 50: 55 Tl





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