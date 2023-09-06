JTI sigara fiyatları zamlı 2023, Eylül JTI sigara fiyat listesi

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan son sigara zammının ardından 4 Eylül Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu.Winston Slender - 48 TLWinston Dark Blue & Deep Blue - 48 TLWinston - 49 TLWinston Slims - 50 TLWinston Xsence - 51 TLCamel Slender - 46 TLCamel Deep Blue - 46 TLCamel Black & White - 47 TLCamel Yellow & Brown - 48 TLMonte Carlo - 46 TLMonte Carlo Slender - 46 TLLD - 46 TLLD Slims - 46 TLCamel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TLSigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…Marlboro Edge: 49 TlMarlboroedge Blue/Sky: 49 TlMarlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 TlMarlboro Red/Touch: 51 TlParliament Aqua Blue Slm: 53 TlParliament 52 TlParliament Midnight Blu: 51 TlMuratti: 49 TlMuratti Blu: 48 TlLark: 48 TlChestrfield: 47 TlLm: 47 TlMarlboro Rll 50: 55 Tl