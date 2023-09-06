JTI sigara fiyatları zamlı 2023, Eylül JTI sigara fiyat listesi

En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan son sigara zammının ardından 4 Eylül Pazartesi günü sigaraya bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iki sigara grubuna 5 TL zam yapıldığını duyurdu. İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...
JTI SİGARA FİYATLARI 2023: ZAMLI EYLÜL 2023 JTI SİGARA FİYAT LİSTESİ
Philip Morris sigara grubunda en ucuz sigara 47 TL olurken en pahalı sigara ise 55 TL'ye yükseldi.
JTİ sigara grubunda en ucuz sigara 46 TL olurken en pahalı sigara ise 51 TL oldu. Gelen zamlardan sonra gruptaki paket sigara fiyatları şöyle:
Winston Slender - 48 TL
Winston Dark Blue & Deep Blue - 48 TL
Winston - 49 TL
Winston Slims - 50 TL
Winston Xsence - 51 TL
Camel Slender - 46 TL
Camel Deep Blue - 46 TL
Camel Black & White - 47 TL
Camel Yellow & Brown - 48 TL
Monte Carlo - 46 TL
Monte Carlo Slender - 46 TL
LD - 46 TL
LD Slims - 46 TL
Camel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TL ZAMLI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2023
Sigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları… Marlboro, Parliament, Kent, Muratti, Winston, Rothmans Ne Kadar, Kaç Tl Oldu?
4 Eylül Pazartesi Günü Gelen Sigaraya Zam Sonrası Zamlı Güncel Sigara Fiyatları Şu Şekildedir;
Marlboro Edge: 49 Tl
Marlboroedge Blue/Sky: 49 Tl
Marlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 Tl
Marlboro Red/Touch: 51 Tl
Parliament Aqua Blue Slm: 53 Tl
Parliament 52 Tl
Parliament Midnight Blu: 51 Tl
Muratti: 49 Tl
Muratti Blu: 48 Tl
Lark: 48 Tl
Chestrfield: 47 Tl
Lm: 47 Tl
Marlboro Rll 50: 55 Tl
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