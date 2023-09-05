JTI sigara fiyatları 2023, Eylül zamlı JTI sigara fiyat listesi

Bugün Philip Morris grubuna gelen 5 TL'lik zammın ardından bir fiyat artışı da JTI grubunda meydana geldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımında yarından itibaren geçerli olacak şekilde JTI grubu sigara markalarına 5 TL zam geldiğini duyurdu.Winston Slender - 48 TLWinston Dark Blue & Deep Blue - 48 TLWinston - 49 TLWinston Slims - 50 TLWinston Xsence - 51 TLCamel Slender - 46 TLCamel Deep Blue - 46 TLCamel Black & White - 47 TLCamel Yellow & Brown - 48 TLMonte Carlo - 46 TLMonte Carlo Slender - 46 TLLD - 46 TLLD Slims - 46 TLCamel Yellow 100 (Gram, Sarmalık Kıyılmış Tütün) - 85 TLSigara paket fiyatları son dönemlerde sık sık gelen zamlar sonrası tiryakileri şaşkına çevirdi. Son gelen zamlar sigarada paket paket fiyatları değiştirdi. İşte konuşulan sigara paket fiyatı zam detayları…Marlboro Edge: 49 TlMarlboroedge Blue/Sky: 49 TlMarlboro Tuch Blu/Gray/White: 50 TlMarlboro Red/Touch: 51 TlParliament Aqua Blue Slm: 53 TlParliament 52 TlParliament Midnight Blu: 51 TlMuratti: 49 TlMuratti Blu: 48 TlLark: 48 TlChestrfield: 47 TlLm: 47 TlMarlboro Rll 50: 55 Tl