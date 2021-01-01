Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

JT Thor'un ilk NBA basketi, poster smaç oldu!

Charlotte Hornets çaylağı JT Thor, dün gece NBA'deki ilk basketini, Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond üzerinden bastığı poster smaçla kaydederek ender görülen bir olaya imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets çaylağı JT Thor, dün gece NBA'deki ilk basketini, Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond üzerinden bastığı poster smaçla kaydederek ender görülen bir olaya imza attı.

İlk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Thor, Gordon Hayward'dan aldığı pas sonrası dip çizgiden yükselerek, sol eliyle Drummond'ın üzerinden smacı vurdu:



NBA kariyerinin dördüncü maçında 8 sayı, 2 ribaund ve 2 asist kaydeden Thor, Hornets ekibine 2021 NBA Draftı'nın ikinci turunda katılmış, ancak daha çok Charlotte'ın G League bağlantılı takımı Greensboro Swarm ile forma giymişti.

Swarm formasıyla Thor, sekiz maçta 14.6 sayı, 6.9 ribaund, 1.6 asist ve 1.5 blok ortalamaları tutturmuştu.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal