JT Thor'un ilk NBA basketi, poster smaç oldu!

Charlotte Hornets çaylağı JT Thor, dün gece NBA'deki ilk basketini, Philadelphia 76ers pivotu Andre Drummond üzerinden bastığı poster smaçla kaydederek ender görülen bir olaya imza attı.



İlk çeyreğin bitimine 2 dakika kala Thor, Gordon Hayward'dan aldığı pas sonrası dip çizgiden yükselerek, sol eliyle Drummond'ın üzerinden smacı vurdu:







NBA kariyerinin dördüncü maçında 8 sayı, 2 ribaund ve 2 asist kaydeden Thor, Hornets ekibine 2021 NBA Draftı'nın ikinci turunda katılmış, ancak daha çok Charlotte'ın G League bağlantılı takımı Greensboro Swarm ile forma giymişti.



Swarm formasıyla Thor, sekiz maçta 14.6 sayı, 6.9 ribaund, 1.6 asist ve 1.5 blok ortalamaları tutturmuştu.



