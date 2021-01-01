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Jrue Holiday, Sportmenlik Ödülü'nün sahibi oldu!

Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday'in, NBA'in 2020-21 sezonundaki Sportmenlik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday'in, NBA'in 2020-21 sezonundaki Sportmenlik Ödülü'ne layık görüldüğü bildirildi.

Yıllık ödül, sahada sportmenlik ideallerini en iyi şekilde temsil eden oyuncuya veriliyor.

İlk sıra için verilen 343 oyun 130'unu alan Holiday, NBA oyuncularının bulunduğu oylamada toplam 2.752 puan kazandı.

Holiday'e ek olarak, diğer aday finalistler olarak Miami Heat pivotu Bam Adebayo, Sacramento Kings forveti Harrison Barnes, Minnesota Timberwolves guardı Josh Okogie, Boston Celtics guardı Kemba Walker ve San Antonio Spurs guardı Derrick White yer aldı.


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