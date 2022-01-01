Jrue Holiday, Heat'i 1.9 saniye kala yıktı!

Milwaukee Bucks guardı Jrue Holiday, takımının Fiserv Forum'da konuk ettiği Miami Heat'i 120-119 yenmesini sağlayan basketi bulan isim oldu.



Bitime 34 saniye kala 4 sayı önde olan Heat ekibinin guardı Tyler Herro'nun topu kaybetmesinin ardından, Bucks forveti Khris Middleton, attığı üçlükle farkı tek sayıya indirdi.



Sonraki pozisyonda Miami topu kenardan oyuna sokarken Bucks, pozisyonu hava atışına zorladı ve sonrasında topu alan Holiday, boyalı alana giderek maçı kazandıran basketi bulmayı başardı.



Bucks, maçı 21-6'lık bir seriyle kapatarak olağanüstü bir geri dönüşe imza attı ve sezonun en büyük galibiyetlerinden birini almış oldu.



