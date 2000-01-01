"Jrue Holiday, 10 NBA takımından ilgi gördü" iddiası!

New Orleans Pelicans'ın, Jrue Holiday için yaklaşık 10 takım tarafından ilgi gördüğü iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Vincent Goodwill'e göre, Pelicans, Holiday üzerine yaklaşık 10 NBA takımından takas ilgisi gördü. Goodwill ayrıca Denver Nuggets'ın, kendisini en çok kovalayan ekip olduğunu da ekledi.



Nuggets, hem şampiyonluk yarışmacısı olup, hem de savunmacı bir guard için takas edecek varlıklara sahip olan takımlardan biri.



Goodwill, raporunda bu durumu şu şekilde bildirdi:



"Kaynaklara göre, yaklaşık 10 takım Holiday hakkında bilgi almak istedi ve kendisini en çok isteyen ekiplerden biri de, Batı Finalleri'ne yükselmiş olmaları durumundan faydalanmak isteyen Denver Nuggets'tı."



2021-22 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunan ve gelecek yıl serbest oyuncu olabilecek olan Holiday, 2019-20 sezonunda Pelicans için maç başına 19.1 sayı ve 6.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, geçtiğimiz haftalarda Holiday'i NBA'in guard pozisyonundaki en iyi savunmacısı olarak nitelendirmişti.



