Jrue, eşi Lauren Holiday ile maaşını komple bağışlama kararı aldı!

New Orleans Pelicans guardı Jrue Holiday ve eşi Lauren Holiday'in, Jrue ve Lauren Sosyal Adalet Etki Fonu'nu başlatmak için sezonda kazanacağı maaşın geri kalanını bağışladığı bildirildi.



Kâr amacı gütmeyen kuruluşun, New Orleans, Indianapolis ve Los Angeles bölgesindeki topluluklara yardım etmek için tasarlandığı açıklandı.



Oyuncular Derneği (NBPA), Holiday'in bu sezon maaşının 5.3 milyon dolar olabileceğini tahmin ediyor. Paranın çoğunun, New Orleans (1.5 milyon dolara kadar), Los Angeles ve Compton (1.5 milyon dolara kadar) ve Indianapolis'teki (1 milyon dolara kadar) kar amacı gütmeyen kuruluşlara, siyahilerin sahip olduğu işletmelere ve adil sonuçlar elde etmeye çalışan şehir çapındaki girişimlere ayrılacağı kaydedildi.



Jrue Holiday, ESPN'e verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse, ben ve eşim, bu hareketi ve gelişmeyi ilerletmek, topluluğumuza yardım edebilmek ve genel olarak sadece yardım edebilmek için neler yapabileceğimizden bahsediyorduk." şeklinde konuştu ve şöyle devam etti:



"Evde, yatakta otururken bunu düşünüyorduk ve eşim 'Sanırım bunu yapmalısın ve maaşının geri kalanını da vermelisin' dedi. Bu harika bir fikir, çünkü bir etki yaratmak istiyoruz. Tanrı bizi çok fazla şeyle kutsadı, önemli olan birkaç şeyin zaman ve para olduğunu biliyoruz ve şu anda bizde ikisi de var. KOVID-19 yüzünden darbe alan siyahilerin sahip olduğu işletmelere ve bu hareketin gelişmesine daha fazla yardımcı olması için paramızı vermek, bize mükemmel bir zaman ve fırsat gibi geldi."



Lauren Holiday, The Players Tribune için ailesinin Haziran ayında ırklarla ilgili deneyimi hakkında bir makale yazmıştı.