jr. NBA Türkiye Ligi sezonu muhteşem finalle kapatıyor!

Türkiye'de basketbolun gelişmesine katkıda bulunmak için kurulmuş olan Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı'nın (BİDEV) NBA iş birliğiyle gerçekleştirdiği jr. NBA BİDEV Ligi'nde 2023-24 sezonunun final organizasyonu,17 Mart Pazar günü Beşiktaş Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'da 12 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinde erkekler ve 12 yaş altı kategorisinde kızlardan oluşan 72 takım ve 1000'in üzerinde sporcunun, üç aylık lig maratonu boyunca 100'ün üzerinde maç yaptığı jr. NBA BİDEV Ligi'nin dev finalinde şampiyonluğa ulaşan takımlar kupa ve şampiyonluk yüzüğü ile ödüllendirilecek. Finallerin En Değerli Oyuncusu (MVP), Sayı Kralı, Fair Play gibi ödüllerin de sahibini bulacağı organizasyon kapsamında düzenlenecek yetenek yarışması da tribünleri dolduran spor severlere keyifli bir Pazar günü yaşatacak.Basketbol şenliği havasında geçmesi beklenen final organizasyonuna bu yıl sürpriz bir isim renk katacak. NBA şampiyonunun müzesine götüreceği Larry O'Brien Trophy'nin Türk basketbol severlerin beğenisine sunulacağı organizasyonda 'NBA Tarihinin En Kısa Oyuncusu' unvanını taşıyan Muggsy Bogues da hazır bulunacak. 1.60 metre boyunda olmasına rağmen dört farklı NBA takımıyla 14 yıl boyunca ligde forma terleterek dünya spor tarihinin en ilham verici kariyer öykülerinden birine imza atan Bogues, şampiyon takımlara ödüllerini takdim edecek.Girişlerin ücretsiz olduğu etkinlik, saat 09:30'da başlayacak ve saat 18:00'de gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.jr. NBA, NBA'nin alt yapı seviyesinde kız ve erkek basketbol oyuncuları, koçlar ve veliler için basketbol deneyimini geliştirmek üzere kurduğu, basketbolun temel becerilerini ve takım ruhu, saygı, kararlılık ve birliktelik temel değerlerini öğretmeyi hedeflediği gelişim programıdır.2021-22 sezonunda jr. NBA, Avrupa ve Orta Doğu'da 93 lig organizasyonu ile 42.000 çocuğa erişti. NBA, geçtiğimiz senelerde Türkiye'de hazırlık maçları, jr. NBA ligleri, diğer alt yapı gelişim programları ve taraftar etkinlikleri olmak üzere birçok etkinliğe imza atmıştı.jr. NBA Türkiye Ligi hakkında daha fazla bilgi almak için jr.nba.com web sitesini ziyaret edebilir, jr. NBA sosyal medya hesaplarını Facebook (Facebook.com/jrnba), Instagram (@jrnba) ve Twitter (@jrnba) üzerinden takip edebilirsiniz.Basketbol İçin Destek ve Eğitim Vakfı BİDEV, nitelikli Türk basketbolcularının yetişmelerine eğitim yoluyla katkı sağlanması ve Türkiye'de basketbol sporuna emeği geçmiş kişilere sosyal yardımlaşma aracılığıyla destek olunması gayesiyle 2020 yılında kurulmuştur. Türk basketbolcularının kültür ve eğitim seviyeleri yüksek, ülke basketboluna faydalı sporcular olarak yetişmelerine katkı sağlamak, Türkiye'de basketbol sporu ile uğraşmış ve uğraşan sporcu, antrenör, hakem, idareci, basketbol yazarı ve basketbola emeği geçmiş kişilere sosyal yardımlaşma ve dayanışma yoluyla destek olmak için iş insanları, mevcut ve emekli basketbolcular, koçlar, hakemler, spor yöneticileri ve basın mensuplarının bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Vakfın temel prensipleri şeffaflık ve sürdürülebilirliktir. Hedefi, şu ana kadar Türk basketbolunda yapılmış kıymetli çalışmaların üzerine ekleyerek örnek kabul edilecek sürdürülebilir destek ve eğitim çalışmaları organize etmektir.National Basketball Association (NBA), basketbolun gücünü kullanarak her yerde insanlara ilham olmak ve onları birleştirmek misyonu ile çalışan küresel bir spor ve medya organizasyonudur. NBA, WNBA, NBA G League, NBA 2K League ve Basketball Africa League profesyonel spor organizasyonları kapsamında NBA, 215 ülkede 50'den fazla lisanda maçları ve programları yayımlanan, yedi kıtaya yayılmış 200'den fazla ülkede lisanslı ürünleri satılan önemli bir uluslararası varlık kurmuştur. 2021-22 sezonu başında NBA takımları kadrolarında 40 ülkeden 121 uluslararası oyuncu yer almıştır. NBA Digital kanalları NBA TV; NBA.com, NBA uygulaması ve NBA League Pass'i kapsamaktadır. NBA, tüm dünyaya yayılmış 2.1 milyon takipçisi ve ligi, takımları ve oyuncuları ile dünyanın en büyük sosyal medya organizasyonlarından birini yaratmıştır. NBA Cares, NBA'nin gençlere yönelik uluslararası kurumlar ile iş birliği yaparak eğitim, gençlik ve aile gelişimi, sağlık konularında önemli konuların çözümüne katkıda bulunduğu sosyal sorumluluk yapısıdır.