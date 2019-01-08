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Jovetic'in yeni adresi Almanya ya da İspanya

Monaco'da sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamayan Stevan Jovetic'in peşine Schalke 04 ve Sevilla düştü.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Jovetic'in yeni adresi Almanya ya da İspanya
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08 Ocak 2019 22:46
Monaco'da gözden çıkarılan Stevan Jovetic'in yeni adresi İspanya ya da Almanya olacak gibi gözüküyor.

Alman Bild Gazetesi'nin haberine göre Karadağlı oyuncunun peşinde Bundesliga'dan Schalke 04 ile İspanya'dan Sevilla var.

İlk yarıda beklentilerin altında bir performans gösteren Schalke'nin gol yollarında etkili olabilecek bir oyuncu aradığı, Sevilla'nın da Muriel'in boşluğunu Jovetic ile doldurmayı planladığı belirtildi.

Sakatlıklar nedeniyle son dönemde sahaya çok inemeyen Jovetic, Fransa Ligue 1'de sadece 4 maçta oynayabildi ve bu yıl sadece 1 yıl attı.



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