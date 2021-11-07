Jota: 'Bu sezon fiziksel anlamda üst seviyedeyiz'

Liverpool'un başarılı oyuncusu Diogo Jota ligde karşılaşacakları West Ham United maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.



Diogo Jota yaptığı açıklamada, "Sahada yoğun bir ekibiz ve özellikle üretebilmek için fiziksel anlamda en üst seviyede olmamız gerekiyor. Sanırım bu sezon bunu başarıyoruz. Gol atmanın farklı yollarını bulmaya devam etmemiz önemlidir." şeklinde konuştu.



West Ham maçı ile ilgili konuşan Jota, "Bazen West Ham oyununu izliyorum ve oyun tarzlarını seviyorum. Bence iyi hücum futbolu oynuyorlar. Milli araya girmeden, oradan üç puanı almamız bizim için önemli olacak." dedi.



İngiltere Premier Lig'de Bugün, West Ham United ile Liverpool Türkiye saatiyle 19:30'da karşılaşacak.





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