Josue'nin yeni takımı Portekiz'de

Bir dönem'da da forma giyen, Portekiz'e dönüyor. Son olarak Osmanlıspor'da forma giyen ve devre arasından bu yana boşta olan Josue'nin Portekiz Premier Ligi'nde görüştüğü takım ortaya çıktı.Portekiz basınında yer alan haberde Josue'nin Portekiz Premier Ligi'ndenile görüştüğü ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.İki taraf arasındaki resmi anlaşmanın birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.Vitoria Guimaraes geçen sezon Portekiz Premier Ligi'ni 43 puanla 9. sırada tamamlamıştı.