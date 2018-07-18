  •  
    Slavia'dan flaş açıklama! "Üzülerek söylüyorum"
  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 23 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Süper Lig'de TARİHİ bir dönem şu an sona erdi
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!

Josue Akhisarspor ile anlaştı

Son olarak ülkemizde Osmanlıspor'da forma giyen Josue, Akhisarspor ile anlaşmaya vardı.

Kaynak: DHA
Josue Akhisarspor ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 14:25
Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue'yle her konuda anlaşma sağladı.

Akhisar'a gelerek yönetimle el sıkışan Portekizli orta saha oyuncusunun resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Futbola Porto'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2014-2015 sezonunda Bursaspor'a transfer olarak ülkemizde futbol oynamaya başladı. Josue 2015-2016'nın devre arasında Braga'ya döndü ancak ertesi sezon Galatasaray'a imza attı.

Sarı kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 gol attı. Josue geçen sezonu ise Osmanlispor'da geçirdi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için