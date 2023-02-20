Josko Gvardiol'dan Chelsea için itiraf

RB Leipzig'in Hırvat stoperi Josko Gvardiol, hakkındaki transfer dedikodularına dair çarpıcı ifadeler kullandı.



"KULÜBÜM BENİ SATMADI"



Chelsea'nin yakından ilgilendiği Gvardiol, Times'a verdiği röportajda; "Menajerim beni arayıp Chelsea'nin beni çok istediğini söylediğinde gerçekten çok heyecanlandım ve tabii ki bu teklif ile ilgilendim. Ancak kulübüm Leipzig beni satmak istemediğini söyledi." ifadelerini kullandı.



Kulübün katı tavrının kendisini düşündürdüğünü söyleyen Hırvat yıldız, "Leipzig'in beni satmama konusundaki ısrarı biraz kafamı karıştırdı açıkçası. Transfer sezonunun başlamasına 1 ay kala sportif direktörümüz benimle görüştü ve 'Josko, seni satmayacağız. Sana ihtiyacımız var.' dedi. Ben de 'Sorun yok, burada olmaktan mutluyum ve tek yapmam gereken kendimi geliştirip bir şeyler kazanmak' cevabını verdim." dedi.



"KARAR BENİ ÜZDÜ"



Leipzig'de kalmakta bir sakınca görmediğini söyleyen Gvardiol, "Verilen karar beni biraz üzdü ancak kulüpler bir anlaşmaya varamadı, yapabileceğim bir şey yok. Hala buradayım ve kulüpte kalmak ile ilgili bir sorunum yok. Zaten ilk fikrim de bir süre daha burada kalmaktı. Burada ikinci sezonumu yaşıyorum ve bir süre daha kalmak benim için iyi olabilir." sözlerini sarf etti.



Takım arkadaşı Christopher Nkunku hakkında konuşan Gvardiol, "Daha önce Christoph gibi bir oyuncu görmedim. O inanılmaz bir futbolcu. Onun hakkında başkaları ile konuştuğumda, 'Nkunku nereye giderse ben de onunla gitmek istiyorum' diyorum." dedi. Christopher Nkunku, sezon sonunda Chelsea'ye katılacak.



21 yaşındaki Gvardiol, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 27 maçta 1 gol kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ