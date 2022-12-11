Josko Gvardiol'a İngiltere'den servet yağıyor

RB Leipzig'de gösterdiği yükselişi Dünya Kupası'nda da sürdüren Hırvat stoper Josko Gvardiol'a Premier Lig ekiplerinden teklif yağıyor.



Fransız basınında yer alan habere göre; Gvardiol için Manchester City, Manchester United ve Chelsea teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Haberde, Manchester City'nin bonuslar dahil 100 milyon euroyu bulan ve sonraki satıştan pay içeren bir teklif hazırladığı Chelsea'nin 95 milyon euro, Manchester United'ın ise 90 milyon euro civarında tekliflerde bulunmayı planladığı belirtildi.



Ayrıca 20 yaşındaki stoperi Barcelona ve Real Madrid'in de takip ettiği ancak konuşulan bonservis ücretleri sebebiyle bu transferde çekimser kaldıkları belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Dinamo Zagreb'ten Leipzig'e 19 milyon euro karşılığında transfer olan Gvardiol, bu sezon Alman ekibi ile çıktığı 19 maçta 1 gol kaydetti.





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