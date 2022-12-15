Joshua King yine formayı alıyor

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası sonrası kupada İstanbulspor, ligde de Trabzonspor ile oynanacak maçlar için hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus özellikle hücum hattı için planlarını yapıyor. Joao Pedro'nun sakatlığı canları sıksa da Joshua King'in güçlü dönüşü moralleri düzeltiyor.Enner Valencia'nın da kısa sürede takıma katılacak olması bir başka sevindirici gelişme oldu. Aynı zamanda eldeki diğer forvetler Batshuayi ve Serdar Dursun son derece formdalar.Elinde 4 ayrı forvet olan Jesus, Diego Rossi'yi de zaman zaman hücum oynatmayı düşünüyor. Ancak şu an için kısa vadede ilk 11'de King'in olması planlanıyor.3'lü savunma düzeninde ileride kanat forvet olacak King, 4'lü formasyona geçildiğinde direkt forvet olarak görev yapacak. Jorge Jesus'un en güvendiği isimlerin başında gelen Norveçli yıldız, kamp sürecinin de yıldızlarından biriydi. 4 hazırlık maçında forma giyen King, rakip filelere 3 gol bıraktı. King'in hem son vuruşları hem de hava toplarında etkili olması teknik heyeti zorlu maç takvimi öncesi umutlandırıyor.