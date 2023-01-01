Joshua King: "Tüm kupalara talibiz"

Joao Pedro ve Enner Valencia'nın sakatlığında Fenerbahçe'nin gol yükünü üstlenen Joshua King'in performansı her geçen maç yükseliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joshua King: 'Tüm kupalara talibiz'
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01 Ocak 2023 10:09
Joshua King
Joshua King
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de Joao Pedro ve Enner Valencia'nın sakatlığında takımının gol yükünü üstlenen Joshua King'in performansı her geçen maç artıyor. Sezon başında Watford'dan transfer edilen King, son olarak 4-0 kazanılan Hatayspor karşılaşmasında ağları salladı.

"TÜM KUPALARA TALİBİZ"

30 yaşındaki forvet, "Bu sezon Fenerbahçe ile hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde büyük başarılar yaşamak istiyorum. Harika taraftarımızla birlikte tüm kupalara talibiz" açıklamasını yaptı.  

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