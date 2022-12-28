Joshua King, sakatlıktan harika döndü

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, sarı-lacivertli ekibin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 4 ay sonra ligde gol sevinci yaşadı.



Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de lige etkili bir başlangıç yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 lig maçında 2 gol kaydetmişti.



Daha sonra uzun süreli bir sakatlık yaşayan King, Trabzonspor müsabakasıyla dönüş yapmıştı. Söz konusu karşılaşmada gol atamayan King, Hatayspor karşısında ise 116 gün sonra gol buldu. King, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.





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