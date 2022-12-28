Joshua King, sakatlıktan harika döndü

Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, uzun süreli sakatlığının ardından tam 4 ay sonra ligde gol atmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Joshua King, sakatlıktan harika döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2022 00:11
Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Joshua King, sarı-lacivertli ekibin Hatayspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaklaşık 4 ay sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de lige etkili bir başlangıç yapan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 3 lig maçında 2 gol kaydetmişti.

Daha sonra uzun süreli bir sakatlık yaşayan King, Trabzonspor müsabakasıyla dönüş yapmıştı. Söz konusu karşılaşmada gol atamayan King, Hatayspor karşısında ise 116 gün sonra gol buldu. King, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ