Joshua King: 'Sabırlı oynadık ve hak ettiğimizi aldık'

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, Gaziantep FK maçı sonrası açıklama yaptı.
Joshua King yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Zor olacağını buraya gelmeden önce biliyorduk. 3 puan için geldik ama kolay olmadı." dedi.
King ayrıca, "Kontrataklarda çok tehlikelilerdi. Sabırlı bir şekilde oynadık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.
Joshua King yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Zor olacağını buraya gelmeden önce biliyorduk. 3 puan için geldik ama kolay olmadı." dedi.
King ayrıca, "Kontrataklarda çok tehlikelilerdi. Sabırlı bir şekilde oynadık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.