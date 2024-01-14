Joshua King: "Sabırlı oynadık ve hak ettiğimizi aldık"

Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Joshua King: 'Sabırlı oynadık ve hak ettiğimizi aldık'
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14 Ocak 2024 22:38
Fenerbahçeli futbolcu Joshua King, Gaziantep FK maçı sonrası açıklama yaptı.

Joshua King yaptığı açıklamada, "Zor bir maçtı. Zor olacağını buraya gelmeden önce biliyorduk. 3 puan için geldik ama kolay olmadı." dedi.

King ayrıca, "Kontrataklarda çok tehlikelilerdi. Sabırlı bir şekilde oynadık ve hak ettiğimiz 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

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