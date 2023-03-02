Joshua King: 'Kayseri'ye gol atacağım!'

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. Ayağındaki ağrıları nedeniyle üç antrenmanı kaçıran, çarşamba günü de bireysel olarak çalışan Belçikalı oyuncunun tedavisi sürüyor.



Batshuayi'nin cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak mücadelede forma giymesi zor görünüyor. Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus da Batshuayi'yi tam olarak iyileşmeden riske etmek istemiyor. Cumartesi günü yapılan taktik antrenmanında forvette Valencai ve King'i deneyen Jesus'un Kayseri önünde bu ikiliye şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.



"KAYSERİ'DE GOLÜM VAR"



Antrenman performansıyla göz dolduran Joshua King, kendisini mental ve fiziksel anlamda Kayseri maçına hazır hissettiğini söyledi.



Norveçli santrfor, "Puan farkını kapatıp yeniden zirvede yer almak istiyoruz. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Ben de bireysel anlamda her maç üstüne koyarak gidiyorum. Kayseri karşısında şans bulup gol atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



