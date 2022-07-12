Joshua King, İstanbul'a geliyor!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve son olarak oynadığı hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor.



MERGIM BERISHA GÖZDEN DÜŞTÜ



Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin Alman forveti Mergim Berisha, Avusturya kampında Jorge Jesus'un gözünden düştü. Şimdiden 4 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Mergim Berisha'yı elden çıkarıp yerine transfer edeceği ismi de buldu.



JOSHUA KING GELİYOR



Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Sarı-lacivertliler, Norveçli forvet Joshua King ile her konuda anlaşmaya vardı. Kariyerinin çoğunu İngiltere'de geçiren ve Watford'daki kontratı sona eren 30 yaşındaki futbolcunun, resmi sözleşmeyi imzalamak için birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



Norveçli futbolcu, geçen sezon Watford formasıyla 33 maça çıkarken 5 gol attı, 3 de asist kaydetti. 1.87 boyundaki oyuncu, kariyerinde Manchester United, Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn, Bournemouth ve Everton takımlarında oynadı.



BİR FORVET DAHA ALINACAK, LİSTE BAŞI SÖRLOTH



Ancak Fenerbahçe, santrfor transferini King ile tamamlamayacak. Teknik direktör Jorge Jesus'un 4-1-3-2 sisteminin ileri ucunda oynaması için başka bir oyuncunun daha kadroya katılacağı öğrenildi. Bu bölge için listenin ilk sırasında Alexander Sörloth var.





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