Joshua King İstanbul'a döndü

Norveç Milli Takımı'nda sakatlanan Joshua King, İstanbul'a döndü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Joshua King İstanbul'a döndü
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25 Eylül 2022 14:03
Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Joshua King, İstanbul'a döndü.

30 yaşındaki futbolcunun son durumunun netlik kazanmadığı ve yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.

EMRE DERBİYE YETİŞECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir başka isim Emre Mor ise, U19 maçında forma giydi. Emre, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetişecek.

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