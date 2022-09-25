Fenerbahçe forması giyen ve sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkartılan Joshua King, İstanbul'a döndü.
30 yaşındaki futbolcunun son durumunun netlik kazanmadığı ve yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.
EMRE DERBİYE YETİŞECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir başka isim Emre Mor ise, U19 maçında forma giydi. Emre, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetişecek.
30 yaşındaki futbolcunun son durumunun netlik kazanmadığı ve yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı öğrenildi.
EMRE DERBİYE YETİŞECEK
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir başka isim Emre Mor ise, U19 maçında forma giydi. Emre, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisine yetişecek.
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