Joshua King: 'İki hafta yoktum, dönüşüm güzel oldu'

Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Joshua King, Yukatel Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren King "Çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarı oyunun hakimi bizdik. Rakibe pozisyon vermedik. Galibiyeti hak ettik. Daha çok gol atabilirdik. Ofansif olarak en iyi günümüzde değildik. 2 haftadır yoktum ama golle dönmek benim için keyif verici." dedi.



Joshua King ayrıca "Takım için bir şeyler yapmak benim için çok önemli. Gol atmak benim için bugün bir bonus oldu." ifadelerini kullandı.





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