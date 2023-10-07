Joshua King, güvenin karşılığı verdi

Geçen sezonun en önemli ismi olan Joshua King'i takımda tutarak İsmail Kartal kulübeyi de güçlendirdi. Yıldız futbolcu da olumlu yaklaşımı karşılıksız bırakmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Joshua King, güvenin karşılığı verdi
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07 Ekim 2023 10:36
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın forma adaleti bir ismi daha eski performansına döndürdü.

Jesus döneminde alınan Jashua King'in yaz döneminde gönderilmesi bekleniyordu. Sözleşmesi de sezon sonunda biteceği için bedava gitmesinin de önüne geçilecekti. Ancak Teknik Direktör İsmail Kartal antrenman performansını beğendiği King'in teknik özellikleriyle takımda kalması gereken bir profil olduğu raporunu verdi. Ardından yönetim de teknik adamın bu isteği çerçevesinde sezon sonu serbest olarak ayrılma ihtimaline rağmen kalmasına onay verdi.



Kendi transfer etmediği oyuncuya da eşit şekilde yaklaşan ve son derece iyi faydalanan Kartal birçok maçta King'e şans verdi, ilk 11'de başlattı. Geçen sezonun en önemli ismi olan King'i takımda tutarak Kartal kulübeyi de güçlendirdi. Yıldız futbolcu da olumlu yaklaşımı karşılıksız bırakmadı. 

 
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