Joshua King: ''Galatasaray maçında ayrılma kararı aldım''

Bournemouth forması giyen , Manchester United'dan ayrılma sebebini anlatırken, kararı Galatasaray maçında aldığını söyledi.
Manchester United altyapısında yetişen ancak fazla şans bulamadığı için 2013 yılında takımdan ayrılan Joshua King, veda kararını bir Galatasaray maçında aldığını açıkladı.
2013/2013 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray maçında ayrılmaya karar verdiğini söyleyen King, ''21 yaşındaydım ve artık reserve takımı ile oynamak istemiyordum. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçının kadrosuna alındım. Maçtan önce kendime 'Bugün oynarsam sözleşme yenileyeceğim' dedim. Ama Ferguson benden önce Federica Macheda'yı oyuna aldı. Beni ise 4 dakika kala oyuna soktu. Bu beni çok kızdırdı ve birkaç gün sonra Blackburn ile sözleşme imzaladım (Devre arası)'' ifadelerini kullandı.
Dönemin Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın 86. dakikasında Danny Welbeck'in yerine King'i oyuna almıştı.
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Manchester United altyapısında yetişen ancak fazla şans bulamadığı için 2013 yılında takımdan ayrılan Joshua King, veda kararını bir Galatasaray maçında aldığını açıkladı.
2013/2013 sezonunda Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray maçında ayrılmaya karar verdiğini söyleyen King, ''21 yaşındaydım ve artık reserve takımı ile oynamak istemiyordum. Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçının kadrosuna alındım. Maçtan önce kendime 'Bugün oynarsam sözleşme yenileyeceğim' dedim. Ama Ferguson benden önce Federica Macheda'yı oyuna aldı. Beni ise 4 dakika kala oyuna soktu. Bu beni çok kızdırdı ve birkaç gün sonra Blackburn ile sözleşme imzaladım (Devre arası)'' ifadelerini kullandı.
Dönemin Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson Galatasaray'ın 1-0 kazandığı maçın 86. dakikasında Danny Welbeck'in yerine King'i oyuna almıştı.
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