Joshua King'e İsmail Kartal eli değdi!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın dokunduğu isimlerden biri de Joshua King oldu..

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Joshua King'e İsmail Kartal eli değdi!
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17 Ekim 2023 12:23
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Joshua King'e de ilaç oldu.

Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen King, Norveç Milli Takım teknik direktörü Stale Solbakken'in gözüne de yeniden girdi.

King'in kasımda oynanacak İskoçya maçının kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılıyor.  

 

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