Fenerbahçe'de İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Joshua King'e de ilaç oldu.
Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen King, Norveç Milli Takım teknik direktörü Stale Solbakken'in gözüne de yeniden girdi.
King'in kasımda oynanacak İskoçya maçının kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılıyor.
Kartal'la birlikte yeniden yükselişe geçen King, Norveç Milli Takım teknik direktörü Stale Solbakken'in gözüne de yeniden girdi.
King'in kasımda oynanacak İskoçya maçının kadrosunda yer almasına kesin gözle bakılıyor.