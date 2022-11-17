Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Joshua King, Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılıyor.



DÜZENLİ ÇALIŞIYOR



Sezona etkili bir başlangıç yapan Joshua King ardından sakatlanmıştı. Sadece 3 maç oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Avrupa Ligi'nde de Austria Wien ağlarını havalandırmıştı. Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılıyor. King bu uzun arada hem mental hem de fiziksel olarak güçleniyor. Dönüşü bekleniyor.



