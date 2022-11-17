Joshua King, dönüşü bekliyor!

Fenerbahçe'de Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılan Joshua King, bu uzun arada hem mental hem de fiziksel olarak güçleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Joshua King, dönüşü bekliyor!
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17 Kasım 2022 10:48
Joshua King
Joshua King
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Joshua King, Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılıyor. 

DÜZENLİ ÇALIŞIYOR

Sezona etkili bir başlangıç yapan Joshua King ardından sakatlanmıştı. Sadece 3 maç oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkı vermişti. Avrupa Ligi'nde de Austria Wien ağlarını havalandırmıştı. Dünya Kupası arası sonrasına yetiştirilmeye çalışılıyor. King bu uzun arada hem mental hem de fiziksel olarak güçleniyor. Dönüşü bekleniyor. 

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