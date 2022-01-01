Joshua Kimmich: ''İyi bir serimiz var, yenilmiyoruz''

Almanya Milli Takım oyuncusu Joshua Kimmich, Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Joshua Kimmich: ''İyi bir serimiz var, yenilmiyoruz''
EURO 2024'te Danimarka'yı 2-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdıran Almanya'da Joshua Kimmich, maçın ardından konuştu.

Joshua Kimmich, maçla ilgili "Danimarka'nın attığı golün iptal edilmesinin ardından oyuna daha iyi bir şekilde geri döndük." dedi.

Kimmich sözlerine devam ederek, "İyi bir serimiz var ve uzun süredir yenilmiyoruz. Bu bize özgüven veriyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu son olarak şunları söyledi: "Bugün yine iyi oyuncu değişiklikleri yaptık, bir takımı iyi yapan da budur."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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