Joshua Kimmich için 4 dev takım masada!

Bayern Münih'in 28 yaşındaki orta sahası Joshua Kimmich için Avrupa'nın 4 dev kulübü Bayern Münih'in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joshua Kimmich için 4 dev takım masada!
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28 Aralık 2023 18:41
Bayern Münih'teki geleceği belirsiz olan 28 yaşındaki Alman orta saha Joshua Kimmich'e talipler artıyor. 

Bild'in haberine göre; Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Kimmich için Manchester United, Manchester City, Liverpool ve Barcelona, Joshua Kimmich için devrede. 

EN CİDDİ ADAY MANU 

Haberde, Kimmich için en ciddi adayın Manchester United olduğu belirtildi. 

Geçtiğimiz günlerde kulübün yüzde 25'inin satışı için İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe ile anlaşan Manchester United'ın transferde gözünü kararttığı belirtilirken, yıldız oyuncu için ciddi bir teklifte bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü. 

TAKİP EDİYORLAR 

Kimmich için devrede olan diğer ekipler  Manchester City, Liverpool ve Barcelona'nın da oyuncunun son durumunu takip ettiği ve Bayern Münih'in oyuncuyu satmak istemesi durumunda Alman devine teklifte bulunacakları aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Bayern Münih formasını 20 kez terleten tecrübeli oyuncu Kimmich, 1 gol atarken 6 golün de asistini yaptı.

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