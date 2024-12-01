Joshua Kimmich'den geleceği için açıklama

Bayern Münih'te forma giyen Alman yıldız Joshua Kimmich, yeni sözleşme konusunda açıklamalarda bulundu.
1-1 biten Borussia Dortmund maçının ardından, "Yeni sözleşme için yazı beklemeyeceğim. Düşüneceğim ve doğru kararı vereceğim" ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 4 asistlik katkı sağladı.
1-1 biten Borussia Dortmund maçının ardından, "Yeni sözleşme için yazı beklemeyeceğim. Düşüneceğim ve doğru kararı vereceğim" ifadelerini kullandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Bayern formasıyla çıktığı 19 maçta 4 asistlik katkı sağladı.