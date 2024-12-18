Joshua Kimmich, City radarında

Manchester City, transfer için çalışmalarını hızlandırdı.



Bild'in haberine göre, orta saha için takviye isteyen İngiliz ekibi, Bayern Münih'te forma giyen Joshua Kimmich'i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.



SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNA BİTİYOR



Rodri'nin sakatlığı sebebiyle, Newcastle United'dan Bruno Guimares'i takımda görmek istediği iddia edilen Guardiola'nın, eski öğrencisi Joshua Kimmich'i de sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden kadroya katacağı belirtildi.



KIMMICH'IN İSTATİSTİKLERİ



Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Alman oyuncu, bu sezon 23 maça çıktı ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu.