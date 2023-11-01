Joshua Kimmich, Bayern'den ayrılıyor mu?

Son dakika haberleri: Bayern Münih'in Alman yıldızı Joshua Kimmich, takımda ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joshua Kimmich, Bayern'den ayrılıyor mu?
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01 Kasım 2023 18:52
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'te çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sport'un haberine göre; Bayern'in yıldız orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, gelecek yaz için takımdan ayrılma ihtimalini düşünmeye başladı.

ÖNÜNDE 3 SEÇENEK VAR

Haberde, Kimmich'in Bayern Münih'den ayrılması ihtimalinde Barcelona, Manchester City ve Real Madrid gibi 3 seçeneği göz önünde bulundurduğu ifade edildi.

"MEMNUN DEĞİL"

Henüz ayrılık kararını netleştirmeyen Alman yıldızın, kulüp içindeki bazı şartların devam etmesi durumunda ayrılık fikrine daha sıcak bakmaya başlayacağı yazıldı.

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 14 resmi maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 asistlik performans gösterdi.



 
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