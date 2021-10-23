Joshua Kimmich: "Aşı olmadım ama sorumluluklarımı biliyorum"

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich, henüz koronavirüs aşısı olmadığını ifade etti.

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Joshua Kimmich: 'Aşı olmadım ama sorumluluklarımı biliyorum'
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23 Ekim 2021 20:18
Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Joshua Kimmich, aşı olmadığını söyledi.

Aşının henüz uzun vadeli sonuçlarının netleşmediğini söyleyen Alman oyuncu, "Aşı olmadım çünkü uzun vadeli sonuçları görmek istiyorum. Sorumluluğumun farkındayım, hijyenik gereklilikleri yerine getiriyorum, 2-3 günde bir test oluyorum. Herkes kendi kararını versin." ifadelerini kullandı.

İleride aşı olmaya karşı olmadığını söyleyen Kimmich, "Birkaç endişem var ancak gelecekte pek tabii ki aşı olabilirim" dedi.

Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic de oyunculara aşıyı zorunlu tutmadıklarını belirtti.


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