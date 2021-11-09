Joshua Cavallo: "Katar'a gitmekten korkuyorum"

Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'ın futbolcusu Joshua Cavallo, Dünya Kupası için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Joshua Cavallo: 'Katar'a gitmekten korkuyorum'
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09 Kasım 2021 18:55
Avustralya Ligi takımlarından Adelaide United'ın sol bek oyuncusu Joshua Cavallo, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde eşcinsel olduğunu açıklayan 21 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası'nın Katar'da yapılacak olmasından dolayı ürktüğünü dile getirdi.

Katar'a gitmekten korktuğunu söyleyen Cavallo, "Katar'da eşcinseller için ölüm cezası var diye bir şey okudum. Bu yüzden çok korkuyorum ve Katar'a g,itmek istemiyorum. Bu durum da beni üzüyor." dedi.

Dünya Kupası'nın Katar'da yapılmasını sorgulayan sol bek, "Sonuçta Dünya Kupası, Katar'da oynanacak ve ülkesi için oynamak, bir profesyonel futbolcu için en büyük başarılardan biridir. Turnuvanın eşcinsellere destek vermeyen ve insan hayatını tehdit eden bir ülkede yapılması ürkütücü." ifadelerini kullandı.


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