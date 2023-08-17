Dallas Mavericks forveti Josh Green, Mavericks ile olan sözleşmesinin uzatılmasından umutlu olduğunu söyledi.



Green, şu anki odak noktasının bu ayın sonlarında düzenlenecek olan 2023 FIBA Dünya Kupası'nda Avustralya için mücadele etmek olduğunu belirtse de, NBA'de muhtemel bir sözleşme uzatması için umudu olduğunu da itiraf etti:



"Gerçekten sadece buna odaklanmış durumdayım. Ne olacaksa olacak tabii ki, böyle bir durumda olmak harika bir duygu fakat aynı zamanda şu anda bu pozisyonda olabilmek için çok da çalışmıştım. İnsan buna devam etmek istiyor. Umarım kontratım uzatılır. Dallas'ta olmayı çok istiyorum. Burayı, hayran kitlesini ve takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Uzun vadede Dallas'ta olabileceğimi düşünmek harika olurdu."



Ekim ayı sonuna dek çaylak kontratının uzatılmasına hak kazanmış olan Green, sözleşmesinin yenilenmemesi durumunda 2024 yazında sınırlı bir serbest oyuncu olabilir.



