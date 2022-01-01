Josh Giddey sezonu kapattı

Oklahoma City Thunder çaylağı Josh Giddey, kalça ağrısı nedeniyle sezonun geri kalanı için kadro dışı bırakıldı.



Kariyerinin ilk sezonunda 54 maç forma giymiş olan Giddey, 24 Şubat'tan beri oynamıyordu. Giddey'nin kalça ağrısı için başlangıçta günlük değerlendirmeye alınacağı belirtilmiş olsa da, OKC ekibi gelecek vadeden çaylağını kadro dışı bırakmayı tercih etti.



Giddey oynadığı 54 maçın tamamında ilk beş başlayarak, 12.5 sayı, 7.8 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları tutturmuştu. 2021 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilen Avustralyalı oyuncu, çaylak sezonunda dört kez de triple-double yapmıştı.



