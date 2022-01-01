Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Josh Giddey sezonu kapattı

Oklahoma City Thunder çaylağı Josh Giddey, kalça ağrısı nedeniyle sezonun geri kalanı için kadro dışı bırakıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder çaylağı Josh Giddey, kalça ağrısı nedeniyle sezonun geri kalanı için kadro dışı bırakıldı.

Kariyerinin ilk sezonunda 54 maç forma giymiş olan Giddey, 24 Şubat'tan beri oynamıyordu. Giddey'nin kalça ağrısı için başlangıçta günlük değerlendirmeye alınacağı belirtilmiş olsa da, OKC ekibi gelecek vadeden çaylağını kadro dışı bırakmayı tercih etti.

Giddey oynadığı 54 maçın tamamında ilk beş başlayarak, 12.5 sayı, 7.8 ribaund ve 6.4 asist ortalamaları tutturmuştu. 2021 NBA Draftı'nda altıncı sıradan seçilen Avustralyalı oyuncu, çaylak sezonunda dört kez de triple-double yapmıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal