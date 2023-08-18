Joseph Oosting: ''Fenerbahçe'nin atmosferini sabırsızlıkla bekliyoruz''

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi play-off etabında karşılaşacağı Twente'de teknik direktör Joseph Oosting açıklama yaptı.
Oosting, ''Fenerbahçe'nin atmosferini sabırsızlıkla bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Riga FC'yi ikinci maçta 3-0 yenerek turu geçen Hollanda ekibinde teknik direktör Joseph Oosting sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.
Hollandalı çalıştırıcı ''Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz, eski oyuncumuz Jayden Oosterwolde orda oynuyor bu yüzden çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla karşılaşmayı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Play-off turunun ilk maçı önümüzdeki Fenerbahçe Ülker Stadyumunda oynanacak.
Oosting, ''Fenerbahçe'nin atmosferini sabırsızlıkla bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Riga FC'yi ikinci maçta 3-0 yenerek turu geçen Hollanda ekibinde teknik direktör Joseph Oosting sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.
Hollandalı çalıştırıcı ''Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz, eski oyuncumuz Jayden Oosterwolde orda oynuyor bu yüzden çok merak ediyorum. Sabırsızlıkla karşılaşmayı bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
Play-off turunun ilk maçı önümüzdeki Fenerbahçe Ülker Stadyumunda oynanacak.