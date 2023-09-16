Joseph Oosting: "Ajax, Fenerbahçe seviyesinde"

Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting, Ajax ile Fenerbahçe'yi karşılaştırdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Joseph Oosting: 'Ajax, Fenerbahçe seviyesinde'
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16 Eylül 2023 15:34
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaştığı Twente'de teknik direktör Joseph Oosting çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"F.BAHÇE İLE AYNI SEVİYEDELER"

Hollanda Ligi'nde Ajax ile oynayacakları maç öncesinde konuşan Oosting, "Ben Ajax'ın Fenerbahçe seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Onların da çok iyi oyuncuları var ve onlara karşı çok zor anlar yaşayabilirsiniz. Çok iyi bir takıma sahip olduğumuzu ve onların işlerini çok zorlaştırabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 5-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği Twente, pazar günü evinde Ajax'ı konuk edecek.

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