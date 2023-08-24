Joseph Oosting: "5-1'i biz de beklemiyorduk"

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 mağlup olan Twente'de teknik direktör Joseph Oosting maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Joseph Oosting: '5-1'i biz de beklemiyorduk'
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24 Ağustos 2023 22:48
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, rövanş için umutlarını koruyacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Oosting, şunları kaydetti:

"Aslında planlı gidiyordu maç, 1-0 öne geçtik. Beklemediğimiz bir kırmızı kart yedik ve o oyunu değiştirdi. Sonra da kontrollü gidiyorduk. 3-1 olunca oyunu kaybettik. 5-1'lik skor hiç beklemediğimiz bir skor. Zor olacak ama umudumuzu yitirmiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Her şey bitmiş değil."

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