Joseph Attamah, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!

Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Joseph Attamah, Fatih Karagümrük'e transfer oldu!
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26 Ocak 2020 15:08
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

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