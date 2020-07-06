Josep Bartomeu: 'VAR, kararlarını adaletli bir şekilde vermiyor'

İspanya La Liga devi Barcelona'nın başkanı Josep Bartomeu, VAR sisteminin bu sezon takımlarının aleyhine kullanıldığını iddia etti.



"KARARLAR ADİL BİR ŞEKİLDE VERİLMEDİ"



VAR sisteminin taraflı karar verdiğini iddia eden Bartomeu, "Bu sezon VAR, istediğimiz ya da beklediğimiz şeyi vermiyor. Birçok maçta kararlar adil bir şekilde verilmedi. Bazı takımların lehine daha çok karar verildi ve diğer takımları dezavantajlı hale getirdi." dedi.



"VAR'IN HAKEMLERE YARDIMCI OLMASI GEREK"



Sistemin gerektiği şekilde kullanılmadığına dikkat çeken Barcelona Başkanı, "VAR'ın hamelere yardımcı olması gerekiyor, bunun için bu sistem kuruldu. Ancak son haftalarda görüyoruz ki bu gerçekleşmedi." şeklinde konuştu.



PIQUE'DEN "MADRID" İMASI, ZIDANE'DAN CEVAP



Barcelona'nın yıldız stoperi Gerard Pique, VAR sisteminin ve hakemlerin kararlarını Real Madrid lehine kullandığını ima etmişti. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ise, "Hakemler sayesinde kazandığımızı söylemelerinden bıktım. Bu herhalde hiç değişmeyecek. Bu oyuncular saygıyı hak ediyor, kimse bizi hedefimizden vazgeçiremez." diyerek İspanyol savunmacıya cevap vermişti.



