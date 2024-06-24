Joselu'nun yeni adresi Katar

Real Madrid'de başarılı bir sezon geçiren Joselu, Katar ekiplerinden Al Gharafa ile görüşmelerde sona geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joselu'nun yeni adresi Katar
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24 Haziran 2024 15:51
Geride bıraktığımız sezonu Real Madrid'de kiralık geçiren Joselu, Espanyol'dan Katar'a gidiyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid'in İspanyol oyuncuyla sözleşme yenilemek istemesine rağmen Joselu, Real Madrid'de devam etmeme kararı aldı.

Joselu'nun Katar ekibi Al Gharafa ile arasındaki görüşmeler son aşamaya geldiği ve kısa bir süre içinde transferin resmen açıklanması beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Joselu bu sezon Real Madrid'de 47 karşılaşmada forma şansı bulurken 17 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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