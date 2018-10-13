Josef'e havalimanında şort şoku: 'Böyle binemezsin!'

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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz 12 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye sattığı Josef De Souza'nın son paylaşımı olay oldu. Instagram hesabından Kral Abdülaziz Havaalanı'nda olduğu sırada çekilmiş bir videosunu paylaşan Brezilyalı futbolcunun bornozlu h,line görenler inanamadı.Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Güneş, Beşiktaş'tan ayrıldığı taktirde Milli takım çalıştırmayı tercih edeceğini de konuşmasının devamında belirtti.Levante'nin golcü oyuncusu Roger Marti, La Liga'ya çıktıkları sezon Galatasaray'dan bir teklif olduğunu açıkladı.Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti. Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.