Josef'den yeni sözleşme baskısı

'nin 8 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek 2015'te Sao Paulo'dan transfer ettiği'nın sözleşmesinde son sezona girildi.29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun hedefi 4 yıl daha F.Bahçe forması giymek ve sonrasında da ülkesine dönmek. Avrupa'dan ve Brezilya'dan birçok teklif alan Josef, menajeri vasıtasıyla yönetime başvurup, istenmesi halinde sözleşme uzatmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Josef, bunun için acele edilmesi gerektiğini, aksi halde ocak ayında başka bir takıma imza atabileceğini yönetime iletirken, "Geç olmadan işi bitirelim. Böylece benim de kafam rahat olur" dediği belirtildi.Konunun iletildiği sportif direktör Damien Comolli, Josef'in menajerine ise şu an için herhangi bir oyuncuya sözleşme uzatma gibi bir durumlarının olmadığını iletti. Josef'in çok iyi bir bonservis bedeline satılması da gündemde.