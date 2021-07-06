Josef ve Welinton genelgeye yakalandı

Josef de Souza ile Welinton ülkeleri Brezilya'da geçirdikleri tatillerini tamamlayarak pazar günü İstanbul'a dönüş yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Josef ve Welinton genelgeye yakalandı
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06 Temmuz 2021 08:18
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuları Josef de Souza ile Welinton ülkelerinde geçirdikleri tatillerini tamamlayarak pazar günü İstanbul'a dönüş yaptı.

Siyah-beyazlı futbolcular, İçişleri Bakanlığı'nın 28 Haziran'da yayımladığı Brezilya'yı da kapsayan yeni Kovid-19 genelgesi nedeniyle zorunlu karantinaya alındı. Aileleriyle birlikte kendi evlerinde karantiya giren Josef ve Welinton toplam 10 gün takımdan uzak kalacak.

Özel program verildi

Deneyimli oyuncuların zorunlu karantina sürecinin 13 Temmuz Salı günü sona ereceği aktarıldı.

Josef ve Welinton bu tarihe kadar yardımcı antrenör Murat Şahin'in kendilerine verdiği özel çalışma programını uygulayacak. Brezilyalı oyuncular daha sonra takıma dahil olacak ve yurt dışı kampının kadrosunda da yer alabilecek.

Bu arada kadro dışı olan Douglas'ın da Brezilya'dan döndüğü ve karantinaya girdiği ifade edildi. 


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