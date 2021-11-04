Beşiktaş'ta Josef de Souza, Sporting'e deplasmanda 4-0 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Josef de Souza açıklamasında, "Moral olarak bu maç bizi çok etkiledi. Golü yiyene kadar fena da götürmedik. Tamamen gereksiz bir penaltı oldu. Normal oyunumuzun çok altında kaldık, hiçbir şey oynamadık diyebiliriz." dedi.



Brezilyalı oyuncu ayrıca, "İlk gole kadar orta sahada mücadele olarak iyiydik. Hedefimiz de oyunu tutup, gol atmaktı. Maalesef başaramadık ve çok kötüydük. Trabzonspor maçında elimizden geleni yapıp, en iyi dönüşü yapmak istiyoruz." sözlerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO