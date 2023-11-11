Josef'ten Galatasaray için flaş paylaşım!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşıma imza attı.
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaştı.
Josef de Souza, bu paylaşımında, "Bravo Volki. Hep beraber" ifadelerini kullandı.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Josef de Souza, daha önce de bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yaptı.
Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaştı.
Josef de Souza, bu paylaşımında, "Bravo Volki. Hep beraber" ifadelerini kullandı.
İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:
DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI
Josef de Souza, daha önce de bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yaptı.
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