Josef'ten Galatasaray için flaş paylaşım!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Volkan Demirel ile fotoğrafını paylaştı ve "Bravo Volki" ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef'ten Galatasaray için flaş paylaşım!
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11 Kasım 2023 22:39
Son güncelleme 11 Kasım 2023 22:41
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Galatasaraylıları kızdıracak bir paylaşıma imza attı.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların Hatayspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından, eski takım arkadaşı ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaştı.

Josef de Souza, bu paylaşımında, "Bravo Volki. Hep beraber" ifadelerini kullandı.

İşte Josef de Souza'nın paylaşımı:




DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Josef de Souza, daha önce de bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından "PenaltıSaray" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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