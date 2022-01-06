Josef'ten Cenk Tosun'a: "Evine geri dön"

Beşiktaşlı Josef de Souza, Cenk Tosun'a transfer çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef'ten Cenk Tosun'a: 'Evine geri dön'
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06 Ocak 2022 18:00
Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza, Cenk Tosun'a çağrıda bulundu.

Brezilyalı futbolcu, siyah - beyazlıların Süper Kupa sevincinin olduğu bir fotoğrafa "alkış" emojisi bırakan Cenk Tosun'a, "Evine geri dön" şeklinde bir yanıt verdi.

Cenk'in yorumu ve Josef'in yanıtı kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, geçtiğimiz sezonun devre arasında Beşiktaş'a gelmiş ve çıktığı 4 resmi maçta 4 gol - 1 asistlik bir performans sergilemişti.


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