Josef'ten ayrılık açıklaması

Beşiktaş'tan Çin Ligi ekibi BJ Guoan'a transfer olan Josef de Souza, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.
"EMİN OLAMADIM"
Josef, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası ameliyat olmak istemediği ve bu nedenle Türkiye'deki performansını koruyup koruyamayacağına emin olamadığı için taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemediği ve Çin'e transfer olduğu ifade edildi.
88 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ta menisküs sakatlığı yaşamadan önce 3 sezon forma giyen ve 88 resmi maça çıkan Josef de Souza bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.
"EMİN OLAMADIM"
Josef, yaşadığı menisküs sakatlığı sonrası ameliyat olmak istemediği ve bu nedenle Türkiye'deki performansını koruyup koruyamayacağına emin olamadığı için taraftarları hayal kırıklığına uğratmak istemediği ve Çin'e transfer olduğu ifade edildi.
88 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ta menisküs sakatlığı yaşamadan önce 3 sezon forma giyen ve 88 resmi maça çıkan Josef de Souza bu karşılaşmalarda 9 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı.