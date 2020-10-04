Josef: 'Şampiyon olmak istiyorsak eğer...'

Metin Tekin: "Beşiktaş, 8'de gol yiyor. 68-78-88'de gol yemiyor. Tepki veremiyor. Beşiktaş'ın o gücü yok." pic.twitter.com/LDdjKYUWGY



— Sporx (@sporx) October 4, 2020

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, Gençlerbirliği karşısında ilk maçına çıktı. Karşılaşmayı değerlendiren ve etkisiz bir performans sergilediklerini kabul eden Josef, "İlk maçımı oynadığım için mutluyum ama skordan ötürü mutsuzum. Oynadığımız oyundan ötürü çok mutsuzum. Şampiyonluk için oynamak istiyorsak birçok şeyi düzeltmemiz lazım. Kimin oynadığı çok önemli değil. 3 haftalık milli ara çok iyi bir zamanda geldi. Birçok şeyi değiştirebiliriz. İlk olarak büyük takım gibi oynamalıyız. Çok daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Bugünkü oyundan ötürü çok mutsuzum. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım."." dedi.